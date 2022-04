Sindaci della metrocittà di Bogotà in visita a Firenze

Conoscere il modello di mobilità di Firenze e la sua trasformazione finalizzata alla tutela dell’ambiente e al miglioramento dei tempi di spostamenti dei cittadini. È questo l’obiettivo della visita di una delegazione di sindaci della città metropolitana di Bogotà-Cundimarca che oggi sono stati accolti in Palazzo Vecchio l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti e dal direttore Vincenzo Tartaglia che hanno illustrato le politiche avviate dall’Amministrazione per incentivare l’uso dei mezzi pubblici come lo sviluppo ulteriore del sistema tranviario e della rete dei parcheggi scambiatori, la realizzazione dello Scudo Verde e gli altri progetti per la ottimizzazione della gestione della mobilità come la Smart City Control Room e l’applicazione IF. La delegazione colombiana, dopo una visita a Parigi, in Italia ha fatto tappa a Roma e si fermerà anche a Venezia.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa