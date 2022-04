Una targa per Mauro Marconcini, il sindaco che cambiò Montespertoli

(foto gonews.it)

Da casa cantoniera a Centro per la Cultura del Vino, l'acquisto di Mauro Marconcini ora ha un luogo a lui intitolato.

Questa mattina, prima dell'inaugurazione della Mostra del Chianti numero 64, è stato inaugurata la targa che dedica l'auditorium all'ex sindaco di Montespertoli, scomparso a 64 anni.

Mauro Marconcini fu sindaco per 14 anni, contribuì ad arrestare lo spopolamento di Montespertoli dando nuova vita al territorio della Valdelsa intera.

Al termine del suo mandato nel 2004 avrebbe voluto dedicarsi a tempo pieno alla Casa del Popolo e al Pd, nel frattempo era presidente della Federazione delle Strade dell'Olio, del Vino e dei Sapori della Toscana. Lo ha fatto per 13 anni.

Purtroppo le complicazioni dovute a un'operazione (soffriva di problemi cardiaci) non gli ha dato scampo e nel 2017 è venuto a mancare.

Montespertoli gli tributa molti onori: ha fatto nascere il Consorzio turistico e poi ha ottenuto la denominazione della sottozona Chianti Montespertoli per il vino locale. Ha portato alla partecipazione dei produttori del Circondario dal Bit di Milano al Vinitaly, incentivando la partecipazione.

Da territorio marginale Montespertoli è divenuta eccellenza, passando per la cultura e l'enogastronomia. mano fondamentale, portando delle filosofie per la conoscenza del territorio. Sotto i suoi mandati sono nati e cresciuti l'asilo nido di Aliano, il parco Sonnino, la Biblioteca comunale e il Museo del vino. In quest'ultimo luogo una targa lo ricorda oggi come si deve, oltre che con le memorie orali anche con qualcosa di 'scolpito'.

Elia Billero