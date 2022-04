Torta salata con bietole e grana padano

Buongiorno oggi ringrazio Romina per questa gustosa torta salata con bietole e formaggio, un piatto versatile che potrebbe fare da: antipasto, secondo oppure come piatto unico. Magari anche per uno spuntino!

Se non avete tempo per realizzare la pasta brisè potete prenderla di quelle già fatte al supermercato! Con la pasta brisè potete realizzare torte dolci che salate, e tanti

Ingredienti

300 gr di farina tipo 2

90 gr di vino bianco

70 gr di olio extravergine di oliva

1 presa di sale

Per il ripieno

600 gr di bietole

250 gr di formaggio fresco spalmabile

50 gr di grana padano

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaino raso di semi di lino

1 cucchiaino raso di semi di sesamo

Olio d’oliva extravergine

Sale

Preparazione

Impastate la farina con una presa di sale, l’olio e il vino fino a formare una palla omogenea leggermente schiacciata. Fatela riposare in frigo ricoprendola con la pellicola. Nel frattempo lavate e mondate le bietole eliminando all’occorrenza le coste più dure, tagliatele trasversalmente a striscioline e fatele appassire in una padella antiaderente dai bordi alti o in un wok con 3 cucchiai di olio, l’aglio e un pizzico di sale per 10/15 minuti. A fine cottura aggiustate di sapore, mescolate, togliete dal fuoco, poi aggiungete nella padella ancora calda il formaggio fresco e mescolate bene fino ad amalgamare. Stendete la pasta a uno spessore di 4-5 mm, foderatevi uno stampo rotondo di 22-24 cm di diametro, lasciando fuori 3-4 cm di pasta libera, bucherellate la base con i rebbi di una forchetta, farcite con il composto di verdure e formaggio fresco. Cospargete con il grana padano grattugiato e i semi, ripiegate i bordi verso l’interno e cuocete in forno a 180°-200° C per 30-40 minuti, fino a doratura.

Romina della Ginestra