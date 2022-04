Una panchina per "ricaricare le pile": a Peccioli installata la prima e-lounge

È una panchina ma è anche una rastrelliera per le biciclette. È un luogo dove sostare, ricaricare il proprio computer portatile, smartphone o altro genere di dispositivo elettronico. Approfittando di una sosta per ammirare il panorama e le opere d'arte contemporanea, però, si potrà anche ricaricare la propria bici elettrica.

Installata a Peccioli nel percorso di collegamento tra la passerella Endless Sunset e il parcheggio multipiano di via Mazzini, la prima e-lounge è firmata RePower. Gruppo internazionale attivo nel settore energetico da oltre cent'anni e con sede principale in Svizzera.

La panchina, in legno, ha 4 posti a sedere e 4 posti bici. A un'estremità, però, ha 6 prese Legrand a 230 V con grado IP 54, perfette per e-bike e dispositivi elettronici. Con massima potenza di uscita di 2,9 kW. L'e-lounge, poi, si presenta come elegante complemento d'arredo nello spazio pubblico, anche grazie all'illuminazione led con sistema di accensione crepuscolare.

Questa panchina multifunzionale, messa a disposizione per cittadini e turisti da Belvedere spa, è in linea con la volontà dell'amministrazione comunale di dare slancio alla mobilità elettrica su due ruote, seguendo il trend di crescita degli appassionati della pedalata assistita. Un percorso green e di innovazione che aveva avuto, nel giugno 2021, un altro impulso importante con il progetto mobilità sostenibile Peccioli. La sperimentazione che ha messo a disposizione dei commercianti pecciolesi 20 mezzi elettrici. Questi mezzi silenziosi, non inquinanti e meno ingombranti di qualsiasi auto tradizionale si sono rivelati immediatamente comodi e utilizzabili in ogni condizione atmosferica e in grado di coniugare innovazione nella sua applicazione al sociale e ai servizi pubblici, in linea con quando il Sistema Peccioli vuole sostenere nel suo territorio.

Fonte: Comune di Peccioli