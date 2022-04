Use Computer Gross, entra in squadra il giocatore Matteo Airaghi

Per questo finale di stagione l’Use Computer Gross potrà contare su un giocatore in più. Si tratta di Matteo Airaghi che, dopo aver giocato a Borgomanero, ha firmato fino alla fine di questo campionato con la nostra società.

Ala, classe 1996, è stato capitano della squadra piemontese nella promozione dalla serie C Gold alla Serie B e quest’anno, appunto, ha giocato con la stessa maglia del College Basketball. In carriera ha giocato anche ad Oleggio dove è andato nello scorso campionato quando fu bloccata per il Covid la serie C Gold.

Debutterà sabato nel match interno con Alba al Pala Sammontana.

Benvenuto a Empoli, Matteo.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa