Auto della Misericordia coinvolta in un incidente in Versilia

Un incidente lungo l'Aurelia a Lido di Camaiore ha causato il ferimento di tre persone questa mattina. I mezzi rimasti coinvolti sono un fuoristrada e una Panda della Misericordia utilizzata per i trasporti sociali. Le due donne che viaggiavano in quest'ultimo mezzo e l'autista della Panda sono rimasti feriti. Solo una donna è stata soccorsa in codice verde, gli altri in codice giallo. L'ospedale Versilia li ha accolti tutti e tre. Illeso l'altro conducente.