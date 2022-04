Sold out le due date di Blanco a Firenze

Vincitore della 72° edizione del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con il brano “Brividi”, certificato triplo disco di platino, e con il successo ottenuto per l’album d’esordio “Blu Celeste” certificato quattro volte disco di platino, BLANCO prosegue il BLU CELESTE TOUR con due spettacoli sold out il 4 e 5 maggio 2022 a Firenze presso il Tuscany Hall in Via Fabrizio De André angolo, Lungarno Aldo Moro, 3 a partire dalle ore 19.

La perfomance del giovanissimo talento è stata ideata nel minimo dettaglio per portare lo spettatore all’interno di un’esperienza sensoriale.

Come uno spettacolo immersivo, l’allestimento -ideato da Fabio Novembre- attraverso il light design e i grandi schermi led wall che circondano il palco, accompagna l’esibizione di BLANCO ricreandone l’immaginario visivo: dalla cameretta, luogo in cui l’artista ha iniziato a cimentarsi nella scrittura e dove tutto ha avuto inizio, ai paesaggi acquatici evocati dal suo album d’esordio BLU CELESTE e ricostruiti attraverso i visual che si alternano sugli schermi, il cantante si muove all’interno di uno spazio in costante trasformazione.

Sul palco, insieme a BLANCO il fedele produttore e polistrumentista Michelangelo e una prestigiosa band composta da Jacopo Volpe alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso.

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO E GIOVEDÌ 5 MAGGIO

TUSCANY HALL

VIA FABRIZIO DE ANDRÉ ANGOLO, LUNGARNO ALDO MORO,3

FIRENZE, 50136

APERTURA PORTE ORE 19.00

SOLD OUT