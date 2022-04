Chiude il negozio di Belle Arti, inizia il riposo per lo storico commerciante Franco Paolucci

Franco Paolucci (foto gonews.it)

Sessant’anni dietro al bancone, al servizio dei clienti. Sta per chiudersi la lunga carriera di commerciante per Franco Paolucci, empolese doc e anima della bottega "Articoli per Belle Arti" di via Ridolfi, alle porte del centro cittadino.

Un lungo cammino iniziato prima con la tecnologia, in piazza del Popolo, come tecnico e rivenditore di televisori, sfociato poi nella più grande passione di Paolucci, quella per l’arte. L’attività ha preso un’altra piega agli inizi degli anni 2000, quando il fondo in via Ridolfi si è trasformato in punto di rifornimento per pittori e artigiani. Adesso però, nonostante il servizio continuato per decenni durante la pensione, Paolucci si dice pronto a chiudere la saracinesca, tenuta finora alzata dalla passione, entro l’inizio di questa estate per godersi il meritato riposo.

La storica bottega negli anni ha visto entrare e uscire diverse generazioni di studenti del vicino istituto d’arte e tanti hobbisti e professionisti del territorio, in cerca del pennello dalla setola giusta, del colore da aggiungere alla tavolozza per la sfumatura desiderata o della cornice per chiudere l’opera.

Ad ascoltare, e cercare di accontentare ogni cliente, sempre Franco dietro al bancone e contornato da alcune delle sue opere esposte tra spatole, matite e vernici in vendita. "Ho sempre dipinto per hobby - racconta Paolucci - tanti anni fa con gli amici si andava a dipingere in campagna". E infatti sulle pareti del negozio ci sono le opere di Paolucci tra cui quelle "En plen air" raffiguranti anche zone dell’Empolese, come Vinci o Sant’Ansano.

Panorama di Vinci, Franco Paolucci (foto gonews.it)

Nel 2019 la Camera di Commercio di Firenze ha conferito a Franco Paolucci il riconoscimento per il merito alla sua carriera "per aver contribuito - dal 1963, si legge nella lettera incorniciata - allo sviluppo economico e sociale del territorio". Un cammino durato una vita intera, mantenuto vivo dall'amore per l'arte e che ora nonostante la chiusura del negozio magari continuerà su tele e tavole che Paolucci tornerà a dipingere, con i colori dei panorami del territorio.

Margherita Cecchin