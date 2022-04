Codice sconto per i trattamenti GP al Salone Santini di Empoli, approfittane subito!

L’area benessere Santini Beauty ha scelto la tecnologia GP - General Project per garantire alla propria clientela la massima efficacia.

General Project è un’azienda che progetta, sviluppa e produce macchinari per il settore medico ed estetico trasferendo tutta la loro esperienza in efficaci apparecchiature di altissima qualità che garantiscono un risultato visibile. Radiofrequenza, ultrasuoni e luce pulsata sono le tecnologie che I Santini hanno scelto di introdurre all’interno per proprio Salone.

Tra i servizi offerti troviamo Med Contour , un macchinario con tecnologia ad ultrasuoni per il dimagrimento e rimodellamento del corpo.

Come funziona?

Gli ultrasuoni agiscono sulle cellule adipose, riducendone lo spessore in modo considerevole, così da creare un dimagrimento localizzato.

Il trattamento non solo è indolore ma, al contrario, risulta molto piacevole. La sensazione principale che pervade il corpo durante la seduta è di calore, una vera e propria coccola.

Un ulteriore effetto che è possibile notare insieme al rimodellamento corporeo è il miglioramento dell’aspetto della pelle, che appare più tonica, liscia e levigata.

Prime Contour , altra apparecchiatura General Project di cui dispone il centro, è pensato al trattamento degli inestetismi delle aree più delicate.

Il macchinario è composto da due manipoli, uno con tecnologia a radiofrequenza e ultrasuoni per il viso e un secondo per le piccole zone corporee come collo, decolté, mento, braccia e molto altro.

Come agisce la radiofrequenza?

La radiofrequenza stimola nei tessuti la produzione di collagene ed elastina, un processo che il passare degli anni piano piano rallenta, attenuando visibilmente le rughe. L’effetto ottenuto è naturale, riuscendo a riportare indietro di qualche anno l’orologio biologico della pelle.

La Luce Pulsata è un trattamento per la rimozione dei peli superflui, attraverso un sistema rapido ed indolore. Una soluzione unisex che consente di eliminare i peli rendendoli nel tempo sempre più deboli e rallentandone la ricrescita in maniera considerevole

Come agisce la luce pulsata?

L'epilatore a luce pulsata è dotato di una lampada che emette un impulso luminoso policromatico ad alta intensità (IPL), distribuito a pulsazioni. La tecnologia IPL consente l'epilazione dei peli superflui. La macchina GP è dotata anche di un sistema di raffreddamento che riduce sensibilmente qualsiasi tipo di fastidioso dolore. Questo sistema riesce a individuare tutti i tipi di pelo dal castano al nero.

I Santini ti aspettano nel Salone di Empoli per provare tutte le tecnologie General Project con la trainer Lucia.

