Concorso di disegno per le scuole con Avis Montopoli

In occasione di 'Sport e sapori' a Montopoli, al campo sportivo di via di Bulignano, domenica pomeriggio alle 17,30 ci sarà la premiazione del Concorso di disegno realizzato in collaborazione con le scuole primarie del Comune.

La mostra, allestita dai volontari Avis sarà aperta già a partire dall'inizio della Festa alle ore 10. Le scuole partecipanti sono quelle di Capanne, Marti, Montopoli e San Romano.

L'Avis ha predisposto targhe premio per i lavori selezionati e materiale di cancellerie in omaggio per le scuole.

"La realizzazione dell'evento è stato un modo per tenere vivo il contatto con la Scuola, i ragazzi e le loro Famiglie anche in un periodo in cui il Covid ci ha impedito tante attività. Il titolo del concorso è emblematico, "La Festa di Carnevale al tempo del Covid". Ora però che la pandemia ha iniziato ad avere meno effetti e sono diminuite le restrizioni speriamo che questo evento in presenza sia di buon auspicio per il futuro in modo da consentirci di riprendere la nostra consueta e basilare attività di promozione della Donazione del sangue...Tra l'altro ce n'è proprio bisogno perché sia a livello nazionale che locale i Centri Trasfusionali e di raccolta del sangue registrano un preoccupante calo nelle donazioni con conseguente grave criticità nei centri ospedalieri dove si registrano forti carenze di sangue e plasma per le quotidiane attività di cura e di emergenza".

