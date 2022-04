Festa degli Aquiloni di San Miniato, il 'recupero' per il Primo Maggio

Domenica 1 maggio sarà una giornata “a tutto mercatino” nel centro di San Miniato, nel giorno in cui verrà recuperata la 52esima edizione della Festa degli Aquiloni, rinviata rispetto alla data originaria del 25 aprile per maltempo.

La Festa degli Aquiloni insieme al mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato – che sempre cade la prima domenica del mese dalle 8 alle 19, grazie all’organizzazione di San Miniato Promozione – porterà tanti turisti e sanminiatesi in tutte le vie del centro in una giornata che si auspica accompagnata da un bel sole primaverile.

Questo il programma della Festa: dal prato della torre di Federico II, sin dal mattino si alzeranno in volo decine di aquiloni, con i maestri di San Miniato che portano in cielo gli aquiloni costruiti secondo la vecchia tradizione toscana: canne di fiume essiccate all’aria aperta, spago, colla fatta con acqua e farina, carta oleata o velina.

La festa, giunta al 52° anno, si conclude con il volo delle mongolfiere cariche di messaggi e poesie di pace che i bambini scrivono appositamente per affidarli al vento.

Questo il programma: dalle 9 volo degli aquiloni sul prato della Rocca e Mercato delle arti e dei mestieri (centro storico); dalle 15.30 sfilata del Corteo Storico di San Miniato, con la partecipazione della Compagnia musici e sbandieratori della contrada San Pierino (esibizioni in Piazza Grifoni, Via Conti e Piazza del Seminario); dalle 17.30 lancio di tre mongolfiere (Piazza del Duomo) e premiazione del volo degli aquiloni (Via Conti); infine alle 18 asta degli Aquiloni Dipinti a palazzo Roffia (Via Conti), a scopo solidale.

Ad organizzare Comitato Manifestazioni Popolari di San Miniato, Pro Loco e Fondazione San Miniato Promozione, col patrocinio del Comune di San Miniato e di Terre di Pisa e con la collaborazione di Fuori Luogo e C.R.A. (Centro Raccolta Arte); senza dimenticare il sostegno economico di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.