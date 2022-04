Fondi dallo Stato per la sanità, 4,4 milioni per la Casa della Salute di Ponte a Egola

"Con il parere positivo del Ministero della Salute e il via libera della Conferenza Stato-Regioni, è finalmente arrivato lo sblocco dei finanziamenti da articolo 20 per gli investimenti in sanità - spiega l'assessore regionale Alessandra Nardini -. Per la Toscana significa circa 220 milioni di euro, a cui se ne aggiungono altri circa 61 di co-finanziamento tra aziende sanitarie, Regione ed enti pubblici e privati, per un totale di circa 280 milioni. Sono risorse importantissime, soprattutto dopo che il nostro preziosissimo sistema sanitario pubblico ha subito il grande impatto della pandemia, e permetteranno di realizzare interventi significativi".

Vediamo nel dettaglio gli interventi finanziati: "Anche la provincia di Pisa è interessata in modo consistente da questa opportunità: 1.5 milioni andranno all'ospedale di Pontedera per la sala operatoria del blocco parto, altri 1,2 milioni per l'adeguamento del centro socio-sanitario di Terricciola, circa 4,4 milioni per la realizzazione della nuova Casa della salute a Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato, 4.8 milioni per l'Edificio dialisi a Cisanello e 9.6 milioni per ristrutturazione, adeguamento sismico e antincendio degli edifici 7 e 7 bis sempre a Cisanello. Parliamo di cifre davvero importanti, che confermano l'attenzione massima alle esigenze della sanità pubblica ospedaliera e territoriale e che permetteranno un consistente potenziamento dei presidi e dei servizi sanitari, anche grazie all'aggiunta di ulteriori risorse che arriveranno dal PNRR".