Formazione a bordo della goletta più grande del mondo con un'azienda di Montespertoli

Creare team building in modo innovativo a bordo del brigantino goletta più grande al mondo. Non si tratta di un sogno per vecchi lupi di mare

ma di un’esperienza formativa unica nel suo genere. Il progetto vede come protagonisti la Fondazione Tender to Nave Italia onlus, costituita nel 2007 dalla Marina Militare e Yacht Club Italiano, e Zhero Consulting, azienda del gruppo Livith specializzata in formazione e consulenza aziendale.

La Fondazione Tender To Nave Italia Onlus da ormai 15 anni - era l’aprile del 2007 quando prendeva il via la prima esperienza di “Terapia dell’avventura” - si prodiga per diffondere la cultura del mare e della navigazione e soprattutto per valorizzare i soggetti più fragili rendendoli protagonisti di progetti di: ricerca, educazione, formazione e terapia che mettano in primo piano l’importanza della gerarchia e della prossimità.

Banco di scuola è la prestigiosa, Nave Italia: un veliero con armo classico a “brigantino goletta”, costruito nei cantieri navali Wiswa di Danzica nel 1993 e iscritta nel quadro del naviglio militare dal marzo 2007, che con i suoi 61 metri di lunghezza e i suoi 1300 metri quadri di superficie velica è attualmente il più grande al mondo.

Grazie alla collaborazione tra Zhero Consulting e la Fondazione Tender to Nave Italia un selezionato gruppo di manager è stato chiamato a partecipare ad un corso di alta formazione a bordo del veliero. Il viaggio formativo è iniziato ieri, giovedì 28 aprile, da Livorno per fare rientro nel porto labronico sabato 30 aprile. Al comando della nave è presente l’equipaggio della Marina Militare agli ordini del CF Antonio Loggia. In veste di formatore il Dario Gentile, ex Comandante di Nave Italia.

Un’esperienza unica, come ci spiega la dottoressa Valeria Mirarchi, responsabile di Zhero Consulting: “La formazione è certamente fondamentale per ogni azienda che punti al successo, ma riuscire a farlo in un contesto come Nave Italia aggiunge un valore inestimabile. I fortunati selezionati, tra tutti i manager che hanno fatto domanda, vivranno tutte le attività marinaresche e le sfide che una nave a vela presenta, saranno protagonisti di esperienze irripetibili: come la manovra alle vele, al timone, la scalata dell’albero di trinchetto fino alla prima coffa ed il laboratorio dei nodi.

Anni di attività hanno reso ormai chiaro il valore della “Terapia dell’Avventura” portata avanti dalla Fondazione, come Zhero siamo assolutamente convinti dei benefici che ne deriveranno anche su soggetti diversi dai tradizionali protagonisti del progetto. Si tratterà di un importante lavoro di squadra per incentivare il benessere dei partecipanti e per svilupparne l’autostima e le capacità relazionali. Un'occasione di crescita personale fondamentale per chiunque, ma certamente ancora di più per coloro che per lavoro si trovano a gestire e motivare il capitale umano”.

Fonte: Ufficio stampa