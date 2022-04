Genitori alla riscossa, oltre 70 persone al primo incontro

Quando i figli diventano adolescenti, il rapporto con i genitori diventa spesso territorio di conflitti e fratture, in cui concessioni e limiti, autorità e libertà perdono i loro contorni definiti. Per aiutare i genitori a riflettere sulla fase più complicata e delicata del percorso di educazione si è tenuto ieri sera, 28 aprile, al Cinema Teatro Pacini di Fucecchio il primo incontro di "Genitori alla riscossa", la rassegna promossa dal Comune di Fucecchio. La dottoressa Marialessandra Panozzo, ginecologa, psicoterapeuta ed omeopata, ha trattato il tema dell'affettività e della sessualità in età adolescenziale. Oltre 70 i genitori partecipanti che si sono confrontati sul loro ruolo rispetto a questo tema così importante nella relazione con i figli: come insegnare a riconoscere e gestire le emozioni, i contatti e relazioni affettive, come vivere in modo sereno l'affettività e la sessualità nella vita di oggi, come accompagnare i figli in questo viaggio fatto di realtà e di virtualità.

Venerdì 6 maggio presso l'auditorium de La Calamita (Piazza Salvo D'Acquisto), si terrà alle ore 21,00 il secondo incontro della rassegna con il Dott. Emanuele Palagi, per parlare di giovani, del rapporto col gruppo e delle relazioni sul web.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa