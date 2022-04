Intimidazioni durante Mens Sana-Use Empoli, Daspo per un ultras senese

Sul fronte del Basket ieri è stato notificato un Divieto di Accedere ai luoghi ove si svolgono le Manifestazioni Sportive – DASPO – per un anno, emesso dal Questore della Provincia di Siena Milone nei confronti di un sostenitore ultratrentenne della Mens Sana.

Dagli accertamenti svolti dalla Digos della Questura di Siena è emerso che in occasione della gara Mens Sana Basket Siena – USE Empoli, del 31 marzo scorso, valevole per il campionato di serie C Silver Toscana, il tifoso, nei minuti finali del quarto tempo, ha capeggiato un gruppo di una decina di sostenitori biancoverdi, spostandosi dalla sua postazione in tribuna per portarsi verso la panchina della squadra ospite da dove, appoggiato alla balaustra, ha protestato attivamente verso i giocatori e lo staff, impedendo loro di avvicinarsi in sicurezza all’area tecnica per effettuare il time out.

La sua condotta, intimidatrice e minacciosa, è stata pertanto ritenuta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico.