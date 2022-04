Investita mentre attraversa la strada, muore insegnante 56enne a Fornaci di Barga

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Una donna di 56 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto, mentre attraversava la strada. La frazione di Barga piange Grazia Vigorito, insegnante originaria della provincia di Salerno, che al momento dell'incidente secondo una prima ricostruzione, era appena scesa dall'autobus che aveva preso da scuola per fare rientro a casa.

Il fatto è avvenuto in località Due Strade intorno alle 13, vicino all'incrocio che da via Provinciale immette sulla Regionale 445 e via della Repubblica. La donna stava attraversando la strada quando è stata investita dall'auto, guidata da un giovane. L'impatto avrebbe sbalzato a terra la 56enne che cadendo, avrebbe sbattuto violentemente la testa. A lanciare l'allarme è stato il conducente dell'auto, che si è fermato a prestare soccorso così come alcuni passanti che si trovavano in zona al momento dell'incidente. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'automedica ma purtroppo non c'è stato niente da fare, la 56enne era già deceduta. È ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri la dinamica dell'incidente.