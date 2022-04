Libri protagonisti a Montaione con 'Venerdì d'autore'

Prende il via il giorno 6 maggio 2022 la rassegna “Venerdì d’autore” che si svolgerà tutti i venerdì del mese di maggio presso la biblioteca “a biscondola” di Montaione alle ore 18.00. Il primo appuntamento prevede un viaggio con il cantautore ALBERTO MONS, attraverso i testi del suo ultimo album HANNO TUTTI RAGIONE . Con il secondo appuntamento LUCIA SUCCI, PAOLO PARRINI e AURORA COPPOLA ci parlano di poesia attraverso tre diversi sguardi poetici. Nel terzo appuntamento l’autore e giornalista SIMONE INNOCENTI si racconta con il suo romanzo “Vani d’ombra” e ci presenta un’anteprima del suo ultimo lavoro. Nell’ultimo appuntamento, un ricordo del famoso comico toscano NOVELLO NOVELLI, al quale parteciperà la figlia Grazia e lo scrittore Paolo Bartalini. La rassegna è inserita all’interno dell’iniziativa nazionale Il Maggio dei Libri, ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, alla quale il Comune di Montaione aderisce già da diversi anni, che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto e che quest’anno celebra il piacere della lettura seguendo tre filoni principali: leggere per comprendere il passato, leggere per comprendere il presente e leggere per comprendere il futuro. A seguire di ogni appuntamento aperitivo al tramonto.