Misericordia di Montaione, comunicato il Bilancio Sociale 2021

Il 2021 si chiude positivamente per la Confraternita di Misericordia di Montaione, con 1256 servizi svolti. Nel dettaglio sono 218 i servizi con ambulanza, tra emergenze e servizi ordinari, 847 i servizi sociosanitari e servizi alla comunità con auto e 191 servizi con mezzo attrezzato, con oltre 60.000 km percorsi.

Tra le attività dell'associazione, molte energie sono state dedicate alla formazione con i corsi BLSD LAICI e disostruzione pediatrica, rivolti alla popolazione, per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, il corso per soccorritori di livello avanzato, il retraining dei soccorritori e il progetto A.S.SO. A Scuola di Soccorso.

Nel 2021 hanno prestato servizio due giovani volontari del servizio civile universale.

Per quanto riguarda le iniziative di promozione, l'associazione ha partecipato alle iniziative del Natale montaionese.

Tra le altre attività: sono state rinnovate le adozioni a distanza, sono stati distribuiti aiuti alimentari e iniziative per fronteggiare l'emergenza COVID, è stato inoltre finanziato il bando, emesso dal Comune di Montaione, per i buoni alimentari.

Nella parte economica del bilancio sociale troviamo ricavi per euro 79.613 e costi per euro 92.006, con un disavanzo di gestione di euro 12.392.

I soci sostenitori della Confraternita sono 820, mentre i volontari che hanno prestato servizio nel corso del 2021 sono 65. Abbiamo bisogno di nuovi volontari per rispondere alle numerosissime richieste di aiuto che ci arrivano.

Ricordiamo che è possibile destinare il 5X1000 dell'IRPEF alla nostra Confraternita, indicando il codice fiscale, 82001170487, nell'apposito spazio, in sede di denuncia dei redditi.

E' in fase di distribuzione alla popolazione l'opuscolo del bilancio sociale, strumento di comunicazione interna ed esterna dell'associazione.

Domenica 22 maggio 2022 si terrà l'assemblea dei Confratelli per l'approvazione del bilancio. In questa occasione sarà presentato ai volontari un primo progetto di utilizzo, al quale il Consiglio sta lavorando, dei nuovi locali a piano terra in via Roma e Via Chiarenti, dove sorgerà la nuova sede della Misericordia di Montaione.

Fonte: Misericordia Montaione - Ufficio stampa