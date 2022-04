Mondo polizze: è boom di richieste per i preventivi assicurazione auto

Sempre più utenti ricercano anche online i migliori preventivi per avere la polizza auto più completa e al contempo più conveniente. Il primo, grande vantaggio è nel poter accedere a svariate proposte del mercato in pochi clic, semplicemente con un PC e una connessione a internet.

L'assicurazione obbligatoria può poi essere coadiuvata da coperture opzionali per avere un'offerta ancora più completa che incontri le proprie esigenze e, anche in questo caso, avere confronti e preventivi può aiutare a risparmiare esaminando le proposte di molteplici compagnie assicurative.

Confronto preventivi assicurazione auto: a chi rivolgersi?

Per avere una panoramica dettagliata dei costi delle più interessanti polizze auto del momento, puoi rivolgerti ad appositi portali di comparazione come 6sicuro.it, con cui ottieni il tuo preventivo in pochi click beneficiando di un servizio semplice, veloce e del tutto gratuito.

In linea generale, per avere un preventivo completo occorre compilare i campi relativi con i propri dati anagrafici: più informazioni si forniscono, più preciso sarà il preventivo finale.

A tale scopo, vengono richieste informazioni riguardanti il titolo di studio, la propria attività lavorativa, nonché notizie riguardanti il veicolo di cui si è in possesso o che s'intende acquistare: la targa, l'anno di immatricolazione, modello e allestimento, ma anche tipo di alimentazione, se diesel o benzina oltre che la cilindrata, elemento che spesso può fare una grande differenza.

Preventivi assicurazione auto: quali preferenze è possibile indicare?

Il comparatore di preventivi potrà anche richiedere informazioni riguardanti la presenza o meno di un impianto GPL o persino di un gancio di traino, passando quindi al tipo di utilizzo: sarà determinante indicare il numero approssimativo di chilometri che si percorre in un anno, l'uso solo per il tragitto casa-lavoro o anche per eventuali vacanze, ma anche se il parcheggio avviene in strada o in un garage protetto, senza dimenticare la presenza e la tipologia di allarme antifurto.

Nella modulazione del preventivo è determinante l'esperienza e la classe di merito del contraente: in molti casi, le due cose coincidono perché dopo svariati anni dal conseguimento della patente, si può arrivare alla prima classe, che è la meno costosa, se non si sono causati sinistri.

Altre volte, invece, un neopatentato può approfittare della classe di merito di un congiunto, secondo la Legge Bersani, per acquisirla a sua volta e avere una polizza meno costosa. Sarà anche importante indicare se contraente e guidatore sono la stessa persona e se vi sono altri conducenti meno esperti alla guida del medesimo veicolo.

Inserire le garanzie accessorie nei preventivi per l’assicurazione auto

La maggior parte dei preventivi si può visualizzare già online, con alcune compagnie assicurative che inviano il prospetto anche per mail così da poterlo avere sotto controllo in caso si decida di passare alla fase successiva e sottoscrivere il contratto vero e proprio.

Alcune realtà includono già nella responsabilità civile opzioni interessanti quali antifurti satellitari o il risarcimento diretto. Quest'ultimo consente a chi abbia subito un sinistro di ricevere già il risarcimento dalla propria compagnia assicurativa, senza dover attendere i tempi della controparte, provvedendo così in serenità a eventuali riparazioni.

Prima della stipula, ogni preventivo si può poi arricchire con altre coperture che verranno valutate con attenzione dall'utente, non solo per riscontrare le differenze nel premio finale, ma anche per l'utilità che possono ricoprire effettivamente: la Furto e incendio, ad esempio, può essere indispensabile qualora il veicolo da assicurare sia nuovo e ricoverato in strada, mentre per auto più datate oppure parcheggiate nel garage di casa si tratta di una spesa superflua.

Molto valutata, invece, l'Assistenza stradale, soprattutto se ci si sposta spesso e si copre un certo numeri di chilometri ogni anno: in caso di sinistro o guasto, infatti, si avrà a disposizione carro attrezzi gratuito e trasporto alla più vicina officina.