Normale, incontro a Cortona col premio Nobel Parisi

Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, è l’organizzatore insieme ai professori Enzo Marinari, Federico Ricci Tersenghi, Pierfrancesco Urbani, del workshop “Mathematics meets physics on disordered systems”, un programma di seminari specialistici che si sta svolgendo presso il Palazzone di Cortona, una delle sedi distaccate della Scuola Normale Superiore, dal 25 aprile al 6 maggio.

Il professor Parisi, Ordinario di Fisica Teorica all’Università Sapienza di Roma, ha ottenuto il Premio Nobel “Per i Contributi Innovativi alla Comprensione dei Sistemi Fisici Complessi.”

A Cortona arriva per un ciclo di lezioni sulla “Matematica e Fisica dei Sistemi Disordinati”, che vede coinvolti 10 docenti da tutto il mondo, tra cui i professori Nicholas Read (Yale University), Jorge Kurchan (École Normale Supérieure, Paris), Amin Coja-Oghlan (Technische Universität Dortmund), Florent Krzakala (École polytechnique fédérale de Lausanne), Gerard Ben Arous (NYU Shanghai and Courant Institute of Mathematical Sciences ), Antonio Auffinger (Northwestern University), Slava Rychkov (Institut des Hautes Etudes Scientifiques), Riccardo Zecchina (Università Bocconi), Ahmed El Alaoui (Universidad Técnica Federico Santa Maria), Silvio Franz (Statistical Physics LPTMS Universite Paris-Saclay), ed altri, oltre a circa ulteriori 30 studiosi.

Gli argomenti di discussione ruotano intorno ad un approccio matematicamente rigoroso alla fisica dei sistemi disordinati, ovvero quei sistemi a molti corpi composti da un gran numero di parti microscopiche interagenti tra loro in maniera non uniforme, che rivestono interesse per il loro comportamento cooperativo e possono apparire con svariate forme e componenti in discipline molto differenti, fra cui la fisica dello stato solido, la neurobiologia, le scienze computazionali, le teorie evolutive, l'economia e le scienze sociali. Nel workshop si mostrerà che grandi progressi, fondati su un’impalcatura matematica ben solida, sono possibili e imminenti in questo settore.

Nella giornata di oggi il prof. Parisi, incontrerà anche le autorità locali: il Sindaco di Cortona, Luciano Meoni e l’assessore alla cultura e al turismo, il Maestro Francesco Attesti.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa