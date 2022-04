Raccolta differenziata, torna il servizio Alia per i positivi al Covid

Da oggi anche gli utenti positivi al Covid 19 dovranno conferire i rifiuti prodotti ogni giorno con le normali modalità di raccolta differenziata: questa la novità principale secondo quanto previsto dal Decreto-legge del 24 marzo 2022. A seguito del provvedimento, emanato in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e vista la scadenza dell’ultima Ordinanza Regionale n.3 del 11/01/2022, Alia Servizi Ambientali si attiene alle nuove regole per la gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti in isolamento obbligatorio, indicate nella “Nota tecnica ad interim” dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblicata nel mese di marzo. Nei 58 comuni della Toscana centrale, quindi, il gestore sospende da oggi il servizio dedicato esclusivamente agli utenti positivi, invitandoli al rispetto di alcune semplici regole:

- Differenziare correttamente i rifiuti, secondo il sistema di raccolta attivo nel proprio comune;

- Utilizzare per il conferimento/esposizione almeno due sacchetti uno dentro l’altro (della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta);

- Chiudere bene sacchetti e/o bidoncini prima dell’esposizione, avendo cura di indossare guanti mono-uso;

- Non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;

- Prestare attenzione al conferimento di tutti quei rifiuti che potrebbero essere stati contaminati (fazzoletti di carta, rotoli di carta asciugamano, mascherine, guanti, tamponi per test di autodiagnosi) che devono essere smaltiti con il residuo non differenziabile.

Per maggiori dettagli consultare il portale www.aliaserviziambientali.it nella sezione dedicata (INFO#COVID19) oppure contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800 – 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali