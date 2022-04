Pos obbligatorio, sei d'accordo? Il sondaggio di gonews.it

Dal 30 giugno 2022 scattano le multe per chi non ha il Pos. In Italia, dunque, diventa obbligatorio possederlo, per rendere più facili i pagamenti digitali. Il nostro paese si è diviso di fronte alla notizia.

Il pos è anche l'argomento della settimana per quanto riguarda il sondaggio di gonews. La domande è semplice: sei d'accordo col pos obbligatorio?

Due le possibili risposte: sì, giusto accettare i pagamenti con la carta; no, le commissioni sono troppo alte.

Si può votare fino alla prossima settimana, il sondaggio si trova in homepage nella colonna destra.