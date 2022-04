Trovata coppia della Valdera in un appartamento sfitto, denunciati

Trovata una giovane coppia in un immobile sfitto di Pisa, la polizia ha provveduto a denunciarli. La segnalazione è arrivata poco prima delle 17 di ieri, quando una volante della Questura è giunta nel condominio di via Emilia dove un condòmino ha affermato che c'era la finestra del suo appartamento danneggiata e qualcuno poteva essersi introdotto. All'interno vi erano una 22enne di Pontedera e un 25enne di Ponsacco. Dopo essere stati trasferiti in questura sono stati denunciati in concorso per invasione di edifici e danneggiamento. La giovane inoltre aveva l'obbligo di dimora a Pontedera mmentre il giovane aveva il divieto di ritorno a Pisa notificato il giorno prima.