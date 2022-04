Una divisa di pace per gli arbitri del basket Uisp Empoli Valdelsa

Una maglia a tutti gli arbitri del campionato di basket Uisp per mandare un messaggio di pace. Il comitato Uisp Empoli Valdelsa, grazie al supporto dello sponsor Headline, ha realizzato una divisa speciale per tutti gli arbitri del campionato di basket, organizzato in collaborazione con il comitato Uisp Firenze. Una divisa fatta proprio con i colori della bandiera della pace.

"Abbiamo voluto realizzare questa casacca - spiega Cristina Fanelli, responsabile dell’Area Basket della Uisp Empoli Valdelsa - per portare in tutti i palazzetti un messaggio di pace in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo. La guerra è sempre la peggiore soluzione e lo sport deve fare la sua parte, attraverso ogni mezzo, per ribadirlo".

La divisa è stata donata a tutti i direttori di gara e sarà utilizzata durante ogni gara del campionato, anche per le prossime stagioni.

"Fin dallo scoppio di questa assurda guerra - commenta Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - abbiamo fatto di tutto per sostenere la richiesta di pace. Lo sport è il contrario della guerra e lo abbiamo voluto sottolineare anche con questa iniziativa".

Il campionato di basket Uisp 2021/2022 sta entrando nella sua fase conclusiva con le ultime tre giornate che faranno da preludio alle finali, in programma per il 14 e 15 maggio prossimo al palasport Aramini di Empoli. «Sicuramente si tratta di una sfida vinta - commenta ancora Cristina Fanelli - per la prima volta siamo riusciti ad organizzare una competizione in collaborazione tra due comitati e siamo riusciti a portarla avanti nonostante i due anni di stop precedenti e gli intoppi che anche questo inverno si sono verificati a causa della pandemia. Adesso ci aspetta il rush finale, in vista delle finali che siamo riusciti a garantire su un campo neutro proprio a Empoli.