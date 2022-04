Biblioteca inclusiva per bambini speciali: incontri e laboratori alla Biblioteca Michelucci

Nel mese di maggio la Biblioteca multimediale Giovanni Michelucci di Quarrata, in piazza Agenore Fabbri, sarà teatro di un ciclo di incontri e laboratori dedicato alla promozione della lettura con i bambini portatori di bisogni educativi speciali (BES). Il progetto, promosso da Redop (Rete documentaria della provincia di Pistoia) di cui la biblioteca G. Michelucci è parte e finanziato dal Ministero della Cultura, nasce come risposta al preoccupante incremento della povertà educativa tra i bambini e i ragazzi dovuto alla pandemia Covid-19 e in particolare alla relativa privazione dell’esperienza di apprendimento in presenza, fondamentale per la socializzazione e l’inclusione dei soggetti in condizioni di maggiore difficoltà. Tra questi proprio i bambini portatori di bisogni educativi speciali nell’età della scuola dell’infanzia e primaria, ai quali la didattica a distanza non ha potuto offrire risposte personalizzate.

IL CICLO DI INCONTRI “OGNI BAMBINO È SPECIALE”

Per promuovere la lettura con i bambini con bisogni educativi speciali e una maggiore conoscenza delle loro necessità, la Biblioteca G. Michelucci propone un ciclo di tre incontri dedicati a genitori e educatori dal titolo “Ogni bambino è speciale”. Tenuto dalla dr.ssa Paola Guarducci, psicologa e pedagogista esperta in BES, il ciclo di incontri rappresenta un momento formativo e informativo sulle nuove metodologie e i nuovi strumenti della didattica BES. Tre gli appuntamenti, tutti di mercoledì: l’11 maggio alle ore 17 con “I bisogni educativi dei bambini”, il 18 maggio alle ore 17 con “Regole educative speciali per il benessere dei figli” e infine il 25 maggio alle 17 con “La crescita dell’autostima in bambini con bisogno educativi speciali e non solo”.

L’accesso agli incontri è riservato per ogni incontro ai primi dieci partecipanti che si prenoteranno al numero 0573 774500. Il numero resterà attivo per le prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, a partire da lunedì 2 maggio.

LETTURE E LABORATORI PER BAMBINI

Ancora nel mese di maggio e sempre nei locali della Biblioteca G. Michelucci, saranno realizzate due letture-laboratorio riservate ai più piccoli: martedì 24 maggio alle ore 16.30 sarà la volta di “Emozioni in centrifuga” per bambini di età 3/5 anni, mentre martedì 31 maggio alle ore 16.30 si terrà “Leggere tra le righe” dedicato alla fascia 6/8 anni. Gli incontri – durante i quali saranno utilizzati libri a lettura facilitata per la comunicazione aumentativa, inbook e libri in simboli – sono riservati ad un massimo di dieci partecipanti. La prenotazione per ciascun incontro sarà possibile sempre al numero 0573 774500 dal lunedì al venerdì in orario 14-16, a partire da lunedì 16 maggio.

Fonte: Ufficio Stampa