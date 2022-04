Chiude positivo il bilancio di Borgo a Mozzano

Chiusura positiva per il rendiconto di bilancio del comune di Borgo a Mozzano. Il documento, approvato nella seduta consiliare di ieri sera, venerdì 29 aprile, mostra una gestione attenta e oculata delle risorse economiche gestite dall’ente.

"Siamo soddisfatti di come abbiamo chiuso il 2021 - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti -. Nonostante la straordinarietà dei tempi che stiamo vivendo, siamo riusciti a garantire i servizi indispensabili ai cittadini, incrementando le risorse destinate al sociale. In più abbiamo avviato importanti opere pubbliche, chiudendone altre e dando una netta accelerata ai progetti che partiranno a breve".

"Il rendiconto dell’anno 2021 - prosegue - fotografa una gestione assolutamente positiva dei conti del Comune di Borgo a Mozzano. Il fondo cassa ha visto un aumento di oltre 100mila euro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Una forte spinta è stata data ai cantieri sul territorio: un dato assolutamente positivo che triplica rispetto al 2019. La gestione attenta delle casse comunali ci ha consentito, inoltre, di andare progressivamente a ridurre il debito contratto tra mutui e prestiti che continua a scendere rispetto al 2019 (-5,35%). Serrata anche la lotta all’evasione delle tasse comunali che portato alla riscossione di 346mila euro".

"Infine - conclude - un aspetto assolutamente qualificante è quello che riguarda la tempestività dei pagamenti delle fatture che arriva a quota -2.48: significa, cioè, che in media il Comune di Borgo a Mozzano paga con circa due giorni e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza dei termini. Un dato, anche questo, in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti. Insomma, nonostante le difficoltà dovute al periodo storico ed economico che stiamo vivendo, che influenzano anche la reperibilità delle materie prime e il caro-bollette, il bilancio del Comune di Borgo a Mozzano è solido e chiude in positivo".

Fonte: Comune di Borgo a Mozzano - Ufficio Stampa