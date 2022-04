Covid-19, Regione e Comune ringraziano i volontari di Montopoli

A due anni dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Sars Cov 2 il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha voluto organizzare un momento di incontro per ringraziare pubblicamente le associazioni di volontariato che hanno fatto parte di quella rete individuata dalla Protezione Civile comunale. Alla cerimonia che si è svolta questo pomeriggio in piazza San Matteo, insieme al sindaco Giovanni Capecchi erano presenti l’assessora alla protezione civile Monia Monni e l’assessora all’istruzione e diritti umani Alessandra Nardini

“Ho accolto con piacere – ha detto Monni - l’invito del sindaco Capecchi per questa giornata dedicata alle volontarie e ai volontari, ed a tutti i soggetti che hanno dato il loro contributo in questi due anni di pandemia. Quando due anni fa il mondo intero si è chiuso in casa- ha proseguito-, loro hanno deciso di uscire e contribuire a salvare più persone possibile. Hanno davvero fatto di tutto: hanno cucito mascherine quando non ce n’erano, hanno portato la spesa a chi non poteva uscire, si sono messi una tuta e sono saliti in ambulanza. Infine il loro grandissimo lavoro ci ha consentito di vaccinare il 90% delle toscane dei toscani. Per questo è importante ringraziarli sempre, ogni giorno. Queste donne e questi uomini sono sempre in prima linea, in ogni emergenza, da ultimo quella legata a chi fugge dalla guerra in Ucraina. Grazie davvero a loro e a chi ha deciso di celebrarli oggi.”

Un grazie dunque a chi ogni giorno in questi due anni ha dato un supporto fatto di tanti piccoli gesti quotidiani per un aiuto concreto. “Vogliamo dire pubblicamente “grazie” a tutti coloro che hanno fatto la propria parte durante i mesi più bui della pandemia – ha detto il sindaco Capecchi in apertura dell’incontro–. Più volte ricordo l’importanza del nostro tessuto associativo, dei tanti volontari delle realtà che esistono sul territorio. Uomini e donne che sacrificano, donano parte del loro tempo libero per offrirlo alla comunità, per fare qualcosa di utile per tutti. La pandemia ci ha messo di fronte a qualcosa che non conoscevamo e, in tutta onestà, dico che senza l’enorme supporto delle nostre associazioni non ce l’avremmo fatta”.

L’assessora Nardini ha sottolineato “l’impegno della grande rete dell'associazionismo, del volontariato, della protezione civile che si è attivata fin da subito, prima per fronteggiare in modo straordinario questi 2 anni di pandemia e poi quello che nessuno avrebbe mai potuto immaginare: una guerra nel cuore dell’Europa. E questo – ha proseguito Nardini- dimostra proprio la ricchezza del tessuto dell'associazionismo e del volontariato della nostra regione che ci fa essere orgogliosi di essere toscani”

Queste le associazioni premiate: Teranga, Pubblica Assistenza di Montopoli, l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di San Romano – Montopoli, La Ruzzola, Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Pontedera, Misericordia di San Romano, Circolo Arci Marti – Casa del Popolo Tom Benetollo, la Fratres di San Romano e l'Avis comunale di Montopoli. Una targa è stata poi consegnata al personale del Comune. È intenzione dell’amministrazione premiare anche le associazioni di volontariato che hanno avuto un ruolo ugualmente importante durante la pandemia, soprattutto nel contatto e nell’aiuto quotidiano e diretto della cittadinanza.

Edoardo Ceccarelli, presidente della PA di Montopoli: "Orgogliosi dei nostri volontari"

"In occasione dell'evento promosso dall'Amministrazione Comunale di Montopoli per ringraziare tutto il mondo del Volontariato, che ha donato il proprio tempo alla cittadinanza durante l'emergenza sanitaria, la Pubblica Assistenza di Montopoli desidera anch'essa ringraziare i suoi Volontari per l'impegno profuso in questi ultimi due difficili anni".

Con queste parole, il presidente della PA Edoardo Ceccarelli ha voluto sottolineare l'importante ruolo che tutto il mondo del Volontariato ha avuto nel dare aiuto ai cittadini e alle istituzioni durante questi due difficili anni

"Il loro lavoro ci ha permesso, insieme ai nostri dipendenti, di aiutare tutti coloro che ne avevano bisogno e si sono messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli Organi Sanitari per cercare di svolgere questo difficile e sconosciuto compito. Abbiamo accolto con molto piacere l'invito da parte della Amministrazione Comunale e dell'Assessora regionale alla Protezione Civile Monia Monni, oltre che ringraziare l'Assessora Nardini per la sua presenza, a partecipare a questa iniziativa e vogliamo cogliere questa occasione per estendere il nostro ringraziamento a tutte le altre associazioni di Volontariato del nostro Comune che si sono adoperate in questa emergenza".

Nonostante quanto accaduto (continua il Presidente) in questo periodo Anpas e la nostra Associazione hanno continuato a svolgere corsi di formazione e aggiornamento e questo ci ha permesso di poter tornare a riprendere tutte le nostre quotidiane attivita'.

In questi giorni abbiamo ripreso gli incontri nelle scuole per rendere gli studenti partecipi delle attivita' di Volontariato che svolgiamo quotidianamente, ovvero Antincendio Boschivo, Primo Soccorso e Protezione Civile presso le scuole secondarie di Primo Grado. Ma grazie al corso effettuato da Anpas chiamato "a skuola in allegria" svolto in ottobre, a cui alcuni nostri volontari hanno partecipato, abbiamo proposto al Comprensivo Galilei e ai loro insegnanti un percorso che comprende anche le scuole dell'infanzia e della Primaria in modo da rendere tutti gli studenti partecipi dei valori del Volontariato

Inoltre - conclude - stiamo anche organizzando, in collaborazione all'Associazione Giubilate, i campi estivi che si svolgeranno nel mese di luglio. Non si tratta di iniziative che possono cambiare quanto successo, ma ci teniamo a sottolineare che vogliamo fare di tutto perche' i nostri ragazzi, che hanno sofferto in modo particolare questa crisi, sia sanitaria che sociale, possano ritrovare segnali di normalita' fondamentali per tutti noi"

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa