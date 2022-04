Mostra internazionale dell'Artigianato: domani ultimo giorno

Domani (primo maggio) ultimo giorno per visitare alla Fortezza da Basso MIDA, l’86sima Mostra internazionale dell’Artigianato che con 400 espositori sta facendo il pienone di pubblico fra gli stand del padiglione Spadolini e in visita al padiglione Cavaniglia e nelle sale storiche del fortilizio mediceo.

Fra i partecipanti quest’anno anche la FONDAZIONE LARIOFIERE, che nello splendido scenario del lago di Como, ospita e organizza importanti eventi fieristici e congressuali .

Questa mattina Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera ha incontrato in Fortezza una delegazione istituzionale formata dal direttore del quartiere fieristico lombardo, Silvio Oldani in visita alla mostra insieme a Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como Lecco, Roberto Galli, presidente Confartigianato di Como, Ilaria Bonacina, vicepresidente Confartigianato di Lecco e Virgilio Fagioli, coordinatore della Mostra dell’Artigianato del Lago di Como, in programma dal 30 ottobre al 6 novembre prossimo.

Le difficoltà che stanno ancora attraversando i quartieri fieristici in Italia, fra i più colpiti dalla pandemia (i primi a chiudere e gli ultimi a ripartire), spingono infatti a mettere da parte localismi di parte a vantaggio di sinergia di filiera per lo sviluppo di un mercato maturo, su scala nazionale ed internazionale, per la crescita e lo sviluppo del business di espositori e operatori.

Fonte: Ufficio Stampa