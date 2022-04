Spi-Cgil quartieri nord di Livorno al sindaco: "Iniziativa in via Caduti del lavoro"

Alla vigilia del Primo Maggio, il Direttivo dello Spi-Cgil quartieri nord di Livorno ha ribadito l'importanza di celebrare la festa dei lavoratori. "Purtroppo - si legge nel comunicato - ogni giorno dobbiamo assistere ad infortuni mortali. Ci preme inoltre sottolineare i pesanti contraccolpi negativi sulla vita dei lavoratori dovuti alle conseguenze a lungo termine delle malattie professionali".

Lo Spi-Cgil individua nelle attuali leggi (vedi Jobs act e relative norme applicative) l'aumento esponenziale della piaga del precariato. A subirne gli effetti più critici sono soprattutto i giovani.

"Al sindaco Luca Salvetti e in generale alle istituzioni locali chiediamo infine che il prossimo anno si facciano promotori di una iniziativa in via Caduti del lavoro per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro".

Fonte: Ufficio Stampa