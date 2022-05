Eludono i controlli in aeroporto, allarme a Pisa: terminal evacuato

Allarme a Pisa, terminal dell'aeroporto evacuato e traffico fermo per oltre un'ora nel pomeriggio del Primo Maggio.

Due giovani turiste inglese hanno 'bucato' il dispositivo di sicurezza ai varchi di controllo per accedere al volo e hanno dato il via a una situazione di massimo allarme. Adesso le due, rintracciate dalla polizia, rischiano la denuncia per interruzione di pubblico servizio e per procurato allarme.

Come detto il traffico è rimasto fermo oltre un'ora. Le due, forse per un malinteso e in ritardo, hanno eluso i controlli di sicurezza correndo verso il gate per l'imbarco.

Subito è scattato l'allarme, chiarito poco dopo. La procedura di emergenza ha però fatto sì che venisse evacuata l'aerostazione per bonificarla da situazioni di allerta o pericolo.