Falsificavano ricette dei farmaci, indagini su due farmacisti

Hanno prescritto migliaia di farmaci all'insaputa dei medici e dei pazienti su centinaia di ricette rosse. Le hanno truccate aggiungendo a mano altri medicinali e hanno applicato sopra di esse le fustelle adesive con cui ottenere il rimborso. Con questo metodo due farmacisti di Arezzo e Firenze avrebbero truffato il sistema sanitario nazionale.

Secondo La Nazione sono due per persone indagate. Nel caso di Firenze un medico di famiglia avrebbe fatto scattare i controlli dopo aver visto nel controllo mensile dei farmaci dei prodotti che non aveva mai prescritto. Per quanto concerne Arezzo, la farmacia sarebbe stata agganciata dai carabinieri dei nas nei controlli sulla spesa sanitaria. Ancora da verificare anche come poi le confezioni venissero rimesse in commercio e su quale mercato.