Coronavirus Empoli e Cuoio, 156 nuovi contagi. Nessun caso a Gambassi

I nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ventiquattro ore per quanto riguarda l'Empolese Valdelsa e la Zona del Cuoio sono in totale 156. Di seguito il dettaglio comune per comune.

Empolese Valdelsa 120

Empoli 28, Capraia e Limite 12, Castelfiorentino 10, Cerreto Guidi 14, Certaldo 10, Fucecchio 6, Gambassi Terme 0, Montaione 6, Montelupo Fiorentino 9, Montespertoli 10, Vinci 15

Zona del Cuoio 36

Castelfranco di Sotto 14, Montopoli in Val d’Arno 2, San Miniato 14, Santa Croce sull’Arno 6