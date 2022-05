FdI Fucecchio alla conferenza programmatica a Milano

Finisce oggi, domenica primo maggio, la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia che si è aperta venerdì a Milano presso il Centro Congressi di City Life.

Oltre 4000 i delegati tra cui una rappresentanza dei Circolo territoriale di Fucecchio formata dal coordinatore comunale Vittorio Picchianti e dagli ex-consiglieri comunali Luca Borgioli e Fabio Calugi attualmente facenti parte del coordinamento comunale

Nella giornata della Festa del lavoro e dei lavoratori fitto è stato il confronto con le tante categorie che oggi non si sentono più rappresentate da una politica sorda alle tante esigenze e sfide dettate dall'attualità.

Molti temi trattati e tante occasioni di confronto, che hanno riguardato anche il nostro territorio. Su tutte, il tema del Next generation e le risorse disponibili per l’Italia, la necessità di capire come declinare a livello locale il PNRR.

Con una classe dirigente pronta e formata, Fratelli d'Italia a Fucecchio è un presidio a quel Buongoverno che ormai da tanto tempo manca sul nostro territorio.



Vittorio Picchianti - Coordinatore Comunale Fdi Fucecchio