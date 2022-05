Irregolarità in cantiere nell'Aretino, otto denunce

Sono arrivate otto denunce e multe per 31mila euro nell'Aretino per irregolarità in cantiere. Nel mirino dei lavori per la ristrutturazione di un esercizio commerciale a Cavriglia, controllati dai carabinieri e dall'ispettorato del lavoro. Le otto persone responsabili, sono state denunciate per non aver verificato l'effettiva redazione del piano operativo per la sicurezza da parte di due imprese esecutrici, per non aver assicurato un'adeguata viabilità nel cantiere, per non aver adeguatamente protetto i cavi elettrici da danneggiamenti per cause meccaniche a altre irregolarità minori.