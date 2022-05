Malore mentre lavora in discoteca, grave ventenne

Un ventenne è stato soccorso dopo un malore mentre lavorava in discoteca come cameriere. Il giovane si trova adesso in gravi condizioni in ospedale a Livorno.

Il fatto è avvenuto verso le 3 in un noto locale di Forte dei Marmi. Il ventenne, originario di Capannori, è andato in arresto cardiaco. I sanitari ce l'hanno fatta a rianimarlo e portarlo all'ospedale Versilia.

Data la gravità della situazione - si parla di aneurisma cerebrale - è stato portato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno per ulteriori approfondimenti. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Forte dei Marmi.