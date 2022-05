Palagina Volley vince contro Livorno

Dopo la sconfitta immeritata di Pisa contro le G.D.P. si presenta uno scontro ad alto livello al Pala Pascoli fra le biancocelesti calligiane e le livornesi del Torretta.

Il Torretta è una squadra ostica con alcuni elementi di buon livello. Coach Fagiolini Letizia schiera Conti Letizia e Fagiolini Nicoletta (detta Niki) centrali, Maria Chiara Maccioni alzatrice, Maestrini Barbara banda, Serena Salvadori banda, Zito Erica opposto.

La rosa della giornata è completata da Buti Annalisa, Silvestri Matilde, Moretti Francesca. Inoltre per infortuni vari risultano assenti la vice capitano Marrucci Francesca, Cavallini Rachele, Agnolucci Barbara, Puccinelli Janet.

Partita combattuta con le calligiane che vincono il primo set per 25 a 14 giocando una buona pallavolo con dei punti veramente esaltanti. Nel secondo escono fuori le livornesi che pareggiano i set vincendo per 25 a 21. In questo set la differenza la fanno Giaconi e Lombardi. Grande terzo set delle calligiane che si lanciano per la vittoria finale, il tabellone dice Cappiano 25 Torretta 22. La differenza è stata fatta dalla battuta. Quarto set con Buti Annalisa in campo.

Svolgimento dell’incontro stranissimo per le calligiane che dominano alla grande per poi far rientrare le avversarie e nel finale riprendere in mano la partita.

Il finale del set dice Cappiano 25 Torretta 16.. Da segnalare una prova veramente grande delle atlete

Scese sul parquet Conti eccezionale in attacco, Fagiolini grande a muro, in attacco e in difesa praticamente perfetta.Maccioni (ne parlo a parte) Zito brillante e intuitiva con dei colpi chirurgici, Maestrini brava sia in difesa che in attacco. Salvadori brava in difesa e letale in attacco, Buti da subentrata ha disputato una prova eccezionale.

Gatte di Piombo Pisa - Palagina Cappiano Volley - 3 - 2



Palagina Cappiano volley - Torretta Livorno 3 - 1



(25-14 21-25 25-22 25-16)