5e5 Day, torna e raddoppia l'evento con 'pane e torta'

Torna anche nel 2022 la celebrazione del 5e5, il più amato e tradizionale street food livornese, che grazie a Comune di Livorno, Cna Livorno, Fondazione LEM e Associazione Tortai, quest’anno raddoppia, festeggiando in due distinti giorni: il 5 e l’8 maggio.

Il 5 maggio (e solo il 5 maggio) sarà possibile gustarlo a prezzo speciale nelle caratteristiche botteghe dei tortai aderenti all’Associazione Tortai Livornesi CNA: Forti Pizza & torta, Pizzeria DA LEONE, Pizzeria I tre canti, Pizza & Torta da Alepizza, Pizzeria Galassi, Rinomata Pizzeria "Seghieri" di Ferrini Emiliano e Orlandi Jonathan, Gagarin.

I prezzi saranno proprio da festa: a soli 2 euro i tortai aderenti offriranno un 5e5 classico (con pane francese o schiacciatina) con un bicchiere dell’altrettanto classica spuma bionda.

Per chi gradisse l’accostamento con le melanzane, il prezzo sarà di 3 euro, mentre l’etto di torta sfuso con il bicchiere di spuma sarà sempre a 2 euro.

Domenica 8 maggio, allo stesso prezzo speciale, farà sfoggio di sé nella splendida cornice della Rotonda di Ardenza, davanti al Gabbiano, con il nuovo appuntamento del “5e5 al Mare” in cui i forni a legna saranno allestiti e sforneranno torta ininterrottamente dalle 10 alle 22.

La promozione, sia il 5 che l’8 riguarda solo l’ asporto, escluso quindi il delivery o la consumazione ai tavoli ed ogni altro tipo di pietanza o di bevanda.

Le iniziative del 5e5 day sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Comunale, alla presenza dell'assessore al Commercio e Turismo Rocco Garufo, di Fabio Forti, presidente Associaizone Tortai Livornesi CNA e Giuliano Chiappa in rappresentanza della stessa associazione, di Alessandro Longobardi, coordinatore CNA Livorno, e di Valentina Bonaldi, coordinatrice di CNA Alimentare.

Intervenuto anche Adriano Tramonti per Fondazione Lem, organizzatrice di "5&5 al mare".

L’assessore al Commercio e Turismo Rocco Garufo ha espresso “compiacimento e soddisfazione per questa seconda edizione, che, oltre alla promozione, con la novità del forno a legna allestito sul lungomare, mira a far conoscere Livorno attraverso uno dei suoi piatti più tipici, che ha un notevole valore nutrizionale oltre ad essere squisito ed economico”.

Il coordinatore di CNA Alessandro Longobardi ha informato che “anche quest'anno verrà ripetuto il contest fotografico per gli amanti del 5e5. Chiunque potrà scattarsi una foto davanti ad una delle 7 botteghe di tortai dell'associazione il 5 maggio, oppure l'8 maggio davanti allo stand alla Rotonda e postarlo sull'account Instagram dell'Associazione tortai livornesi con il tag #5e5daychallenge. Le 10 foto che avranno ottenuto più like entro martedì 10 maggio alle ore 10 vinceranno un buono per 2 5e5 e spuma. La foto con più like in assoluto vincerà un gioiello in argento realizzato ed offerto da Martini Gioielli di Borgo dei Cappuccini 1”.

Per informazioni: http://www.cnalivorno.it/associazione-tortai-livornesi/

Facebook: @tortailivornesi

Instagram: @associazionetortailivornesi

SCATTA LA FOTO CON IL TUO 5e5 E PUBBLICALA CON IL TAG #5e5daychallenge sulla pagina Instagram dell’Associazione Tortai Livornesi @associazionetortailivornesi

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa