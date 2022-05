Compie 60 anni di attività storica agenzia immobiliare di Pontedera

È una storia lunga tre generazioni quella dell'Agenzia immobiliare AIA, la più “vecchia” agenzia di Pontedera nata nel 1962 in piazza Martiri della Libertà, nel cuore della città. Al primo piano dell'ottocentesco Palazzo Naldini Antonio e Donatella Spina portano avanti con instancabile professionalità, impegno e dedizione l'attività inaugurata dal padre Mariano. Un traguardo celebrato con una targa consegnata ai titolari dal presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli, dal presidente Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli e dal responsabile sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio. Presenti alla cermionia il sindaco di Pontedera Matteo Franconi e il vicesindaco Alessandro Puccinelli.

“Nostro padre ha iniziato l'attività il 3 maggio del 1962” raccontano gli amministratori Antonio e Donatella Spina. “Era operaio alla Piaggio e decise di cambiare mettendosi in proprio, dando inizio a quella che negli anni è diventata un'impresa familiare a tutti gli effetti. Oggi siamo alla terza generazione, coadiuvati dai nostri figli Lorenzo e Francesca e da molti collaboratori. Siamo orgogliosi di essere riusciti ad arrivare a questo importante traguardo e di aver proseguito l'attività creata da nostro padre, venuto a mancare nel 2007, sempre affiancato da nostra madre. Il mercato immobiliare è cambiato molto in questi anni, specialmente dopo la pandemia, ma cerchiamo sempre di soddisfare il cliente con la massima competenza, professionalità, serietà, trasparenza e disponibilità”.

“Un riconoscimento importante per un'agenzia diventata negli anni un vero punto di riferimento per i pontederesi e non solo” afferma il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi “grazie a un gruppo affiatato che ha sempre messo a disposizione di tutti la sua esperienza e capace di attirare investimenti in città”.

“Siamo orgogliosi di premiare l'agenzia più vecchia e storica di Pontedera, un traguardo davvero da festeggiare per un'attività che contribuisce ad alzare il valore della città” gli auguri del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli.

“60 anni sono davvero un bel biglietto da visita: la forza di imprenditori così lungimiranti è la nostra forza, congratulazioni per un'agenzia immobiliare che rappresenta un importante valore aggiunto per Pontedera” i complimenti del presidente Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli.

“Un plauso per i 60 anni dell'Agenzia AIA, ci auguriamo che possano proseguire la loro attività con la solità competenza e professionalità ancora per molti decenni” il commento del vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli.

Fonte: Confcommercio Pisa