A Scandicci appuntamento con la Biodanza

Primo appuntamento con la Biodanza domenica 8 maggio 2022 dalle 15,30 alle 18,30 al Parco del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin, 63), con l’iniziativa “Il parco in Movimento” organizzata da Gruppi riuniti della Toscana per la pace e associazione Biodanza Italia, con il patrocinio del Comune di Scandicci. “Una proposta gioiosa, creativa, che utilizza la musica, favorisce i movimenti naturali del corpo, l’espressione delle emozioni, rafforza l’autostima ed eleva il nostro grado di salute – dicono i promotori - un percorso di Biodanza nel parco per ritrovare gli amici e crearne dei nuovi e, insieme risvegliare la gioia di vivere. L’accoglienza ha una sola bandiera: l’amore”.

Per informazioni 3491657695, 3332759889, 3331069903.

Il programma de “Il parco in Movimento” prosegue con altri nove appuntamenti fino al 25 settembre, tutti di domenica al Parco del Castello dell’Acciaiolo: il 22 maggio (dalle 17,30 alle 19,30), il 5 e il 26 giugno, il 10 e il 24 luglio (dalle 18,30 alle 20,30), il 14 agosto (18-20), il 28 agosto (17,30-19,30), l’11 settembre (17-19) e il 25 settembre (16,30-18,30).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa