Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre gialloblu scese in campo nel weekend

Tutti i risultati delle squadre gialloblu scese in campo nel weekend.

Under 13 Silver

Prosegue a vele spiegate la marcia del gruppo Under 13, che nella terza fase valida per il titolo regionale si è imposto per 80-20 sul Pistoia Basket Junior. Un finale che racconta una gara senza storia, ampiamente gestita dal primo all’ultimo minuto. Nel weekend, inoltre, sono stati cinque i convocati gialloblu al 13° Trofeo “Fosco Carloni”, che a San Vincenzo ha visto sfidarsi le otto rappresentative composte dagli ateti selezionati dal Comitato Regionale. Per l’Abc sono scesi in campo Riccardo Costantini, Lapo Chesi, Duccio Poggesi, Cosimo Fedeli e Pietro Matteini, ai quali vanno i complimenti dell’intera società.

Prossimo appuntamento lunedì 9 maggio alle 17.15 sul parquet dell’Invictus Livorno.

ABC CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET JUNIOR 80-20

Parziali: 27-2, 21-6, 17-0, 15-12

Sono scesi in campo: Matteuzzi, Matteini, Rosi, Bufalini, Ippolito, Barnini, Fedeli, Zampacavallo, Costantini, Poggesi, Chesi, Di Vilio. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Under 14 Elite

Imbattibilità nuovamente difesa per il gruppo Under 14 che tra le mura amiche ha portato a casa il match contro la Sancat chiudendo sul 68-62. Una gara che i gialloblu hanno saldamente controllato per le prime tre frazioni, tanto da andare all’intervallo lungo sul 44-26 e all’ultimo riposo sul 61-41, salvo poi subire la reazione fiorentina nell’ultimo quarto, quando un break di 7-21, pur non mettendo in discussione il finale, ha permesso agli ospiti di riaprire la sfida fino agli ultimi giri di lancette.

Prossimo appuntamento mercoledì 4 maggio alle 16.30 sul parquet del Pino Firenze.

ABC CASTELFIORENTINO – SANCAT FIRENZE 68-62

Parziali: 22-12, 22-14, 17-15, 7-21

Tabellino: Agbegninou 12, Zecchi 19, Borghesi 23, Bianchi 4, Bini 2, Baldi 3, Bonora 2, Pieri 3, Garbetti, Ciulli, Bufalini, Crisafi. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Under 16 Silver

Vittoria senza storia per l’Under 16 che ha battuto a domicilio Calcinaia per 59-91. Ottimo l’approccio dei gialloblu, che hanno incanalato la sfida nel primo quarto chiuso sul 10-27. Nella seconda frazione la gara si è fatta più equilibrata, con l’Abc che ha comunque difeso saldamente il vantaggio andando al riposo lungo sul 28-46. Una forbice che si è allargata a dismisura al rientro degli spogliatoi, quando un nuovo break ha dato il via alla fuga definitiva (37-72 al 30′), cosí l’ultimo quarto è servito soltanto a fissare il punteggio. Prossimo appuntamento lunedì 9 maggio alle 18 al PalaBetti contro il Firenze Basket Academy.

BASKET CALCINAIA – ABC CASTELFIORENTINO 59-91

Parziali: 10-27, 18-19, 9-26, 22-19

Tabellino: Lilli 16, Merlini 20, Viviani 9, Marchetti 9, Damiani 9, Rosi 12, Leti 7, Bartolini 2, Vefa 2, Bernardoni 2, Bici 3, Vallerani. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Under 17 Femminile

Scese in campo a ranghi ridottissimi, sono uscite sconfitte per mano di Porcari le ragazze dell’Under 17, con le ospiti che hanno espugnato il PalaGilardetti per 32-69. Dopo un primo quarto equilibrato (8-12 al 10′), Porcari ha preso il largo a partire dalla seconda frazione, andando all’intervallo lungo sul 28-10 e poi scavando il solco nella ripresa.

Prossimo appuntamento giovedì 12 maggio alle 19.30 sul parquet del Pistoia Basket Junior.

BASKET CASTELFIORENTINO – B.F. PORCARI 32-69

Parziali: 8-12, 2-16, 10-23, 12-18

Tabellino: Taddei 4, D’Ambrosio 17, Risoli 4, Sanesi 7, Costa, Mugnaini, Betti. All. Iserani. Ass. Banchelli.

Minibasket

Sono stati gli Aquilotti e gli Scoiattoli i protagonisti del weekend gialloblu. Gli Aquilotti 2011/2012 di Antonio Ticciati e Matteo Bruni, insieme ad alcuni Scoiattoli giunti a supportare i “grandi”, hanno conquistato un bel terzo posto al torneo organizzato dalla Cestistica Audace Pescia, che ringraziamo per l’invito, nel quale hanno affrontato Bulldog Calenzano, US Livorno e i padroni di casa di Pescia. Una vittoria ed una sconfitta, invece, per i due gruppi Scoiattoli 2013/2014 di Matteo Bruni e Alberto Ciampolini: il gruppo Giallo ha portato a casa una bella vittoria nel match casalingo contro l’Olimpia Legnaia, aggiudicandosi 5 dei 6 tempini disputati, mentre il gruppo Blu si è arreso in volata sul parquet dell’Affrico Firenze.

Fonte: Abc Castelfiorentino