Lite fuori da un parrucchiere, accoltellato 32enne

Un 32enne è stato accoltellato al torace e a una gamba all'uscita da un parrucchiere in via Guelfa a Firenze. A agire sarebbe stato un 28enne, che dopo un alterco sarebbe andato in un negozio di ferramenta per comprare un taglierino e colpire l'altro. I due, entrambi di origini marocchine, avevano iniziato a litigare all'interno del negozio di parrucchiere per motivi da accertare. La lite è terminata fuori col ferimento del 32enne, che prima aveva sferrato un pugno al volto del 28enne. Il 32enne è stato portato a Careggi, non è in pericolo di vita. Il 28enne è stato denunciato.