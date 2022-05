Adiacent (Gruppo Sesa) al Netcomm Forum a Milano per raccontare il progetto Imetec e Bellissima

Adiacent, azienda del Gruppo Sesa Spa, specializzata nella Customer & Business Experience sarà presente al Netcomm Forum 2022 a Milano il 4 Maggio, per raccontare il caso di successo di Tenacta Group in collaborazione con Adobe, di cui Adiacent è Gold & Specialized Partner.

L’evento di riferimento in Italia per il commercio elettronico è stato scelto come la vetrina ideale per presentare in anteprima l’evoluzione della piattaforma e-commerce di Imetec e Bellissima.

Il workshop dal titolo “Adiacent e Adobe per Imetec e Bellissima: la collaborazione vincente per crescere nell'era del Digital Business” si terrà Mercoledì 4 Maggio alle 12:10 nella Sala Blu 2 e vedrà coinvolti Cedric le Palmec, Sales Executive Adobe Commerce Italy, Paolo Morgandi, Chief Marketing Officer di Tenacta Group SpA e Riccardo Tempesta, Head of e-commerce solutions Adiacent e Magento Master 2019 e 2020.

Adiacent e Adobe racconteranno il percorso che ha portato alla costruzione di una strategia e-commerce di successo. La tecnologia di Adobe Commerce e l'expertise maturata da Adiacent hanno infatti fatto evolvere la piattaforma e-commerce del Gruppo Tenacta in uno strumento di business strategico.

"Adobe non poteva mancare – dichiara il team italiano di Adobe - all'evento di riferimento in Italia per il mondo dell'e-commerce. Siamo lieti di presentare, insieme al nostro Gold Partner e Specialized Partner Adiacent, un caso di successo nato dalla nostra collaborazione. Adobe e Adiacent confermano il proprio supporto verso le aziende del Made in Italy che desiderano costruire una Customer Experience di alta qualità".

“Siamo orgogliosi di partecipare al fianco di Adobe e Tenacta Group – afferma Paola Castellacci, CEO Adiacent - all’evento più importante sul mondo dell’e-commerce. Quella di mercoledì 4 Maggio è un’occasione per poter toccare con mano un progetto che ha portato risultati di business importanti a uno storico brand del Made in Italy. Il commercio elettronico può supportare in modo concreto le aziende aiutandole a trovare nuove opportunità di business”.

Forte della recente partnership industriale con Adacto e con un team sempre più internazionale, Adiacent porterà al Netcomm Forum idee e ispirazioni per affrontare le sfide del mondo del commercio elettronico e per rispondere alle esigenze di un mercato in fermento che richiede competenze sempre più trasversali con un occhio puntato sulla Generazione Z.

Ed è proprio la Generazione Z il punto di partenza di questa edizione del Netcomm Forum, che torna in presenza e si propone di misurare il polso della situazione dell’e-commerce in Italia, chiedendo alle aziende di interrogarsi sulle strategie di ingaggio di questa generazione di consumatori più esigenti e attenti.

“Preparato, attento, curioso, alla costante ricerca del particolare e dell’esclusivo – afferma Paola Castellacci, CEO Adiacent - anche quando non si parla di lusso; esigente, richiede un servizio curato in ogni dettaglio. La risposta alle richieste della Generazione Z non è un e-commerce, non è uno store, non sono le attività di marketing, la profilazione o il customer care ma è l’insieme integrato e seamless di tutte queste componenti che trasformano lo shopping in un’esperienza completa e appagante. Noi assicuriamo ai nostri clienti la visione di insieme, la creatività, le soluzioni applicative e le competenze implementative necessarie a vincere le sfide del mercato”.