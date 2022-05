Aggredito con un pugno nel Giro d'Empoli da un mendicante

Nelle ore del corteo del Primo Maggio a Empoli, un 58enne è stato aggredito nei pressi di via del Giglio attorno alle 11.15. Ad affrontarlo e a colpirlo con un pugno sarebbe stato un uomo che è solito bazzicare quelle strade per fare l'elemosina all'angolo di una profumeria. La vittima dell'aggressione sarebbe uscita da un palazzo e per motivi ancora da chiarire è nata la discussione. Il cinquantenne è stato colpito con un pugno al volto ed è stato trasferito in codice giallo da un'ambulanza della Misericordia di Montelupo Fiorentino all'ospedale San Giuseppe di Empoli. La polizia del commissariato di piazza Gramsci è intervenuto e ha proceduto alla denuncia. Si attendono altri dettagli dalle forze dell'ordine in merito alla vicenda.