Carabinieri dell'arte, conferenza con il comandante Riccardi a Palazzo Grifoni

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e l’Associazione OSC Onlus si pregiano di presentare la conferenza "Carabinieri dell'arte. La tutela del patrimonio culturale in Italia" che si terrà Venerdì 6 maggio 2022, alle ore 18:00 presso Palazzo Grifoni a San Miniato (PI).

Ospite d’eccezione il Generale di Brigata Roberto Riccardi, Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. La conferenza si aprirà con i saluti del Presidente della Fondazione CR San Miniato, Antonio Guicciardini Salini, del Presidente dell’Ass. OSC, Valerio Martinelli, del Vescovo di San Miniato, Mons. Andrea Migliavacca, e sarà moderata da Piero Fachin, vicedirettore del quotidiano La Nazione.

In un territorio ricco di tesori quale è la nostra penisola, l’opera di tutela del patrimonio artistico e culturale rappresenta un’azione necessaria e fondamentale per riconoscere, proteggere e conservare i beni di cui il nostro territorio dispone, affinché possano essere offerti alla conoscenza e al godimento collettivo. L’Italia è stata, a questo proposito, la prima nazione al mondo ad inserire nella propria Carta Costituzionale la tutela del patrimonio storico e artistico, esplicata tra i Principi Fondamentali: “[La Repubblica] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” (Costituzione, art. 9).

Il Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale Italiano è un reparto speciale dell’Arma dei Carabinieri che svolge attività di prevenzione e repressione a tutela del patrimonio culturale italiano. Fondato nel 1969 allo scopo di tutelare il patrimonio culturale e artistico della penisola, divenne nel 1971 comando di Corpo e assunse, nel 2001, l’attuale denominazione. Composto da una struttura centrale con sede a Roma e da una struttura periferica in sedici nuclei e una sezione distaccata, il Comando è specializzato nelle indagini e nelle operazioni relative al patrimonio culturale italiano, ma interviene anche in operazioni internazionali in condizioni di beni culturali a rischio, con particolare riferimento a distruzioni e illeciti.

Roberto Riccardi, Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri, ha frequentato l’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali di Carabinieri. Conseguite le lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza, ha svolto mansioni operative in diverse regioni d’Italia e nei Balcani, è stato a capo dell’Ufficio Stampa del Comando Generale dell’Arma e, dal 2019 dirige il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Giornalista pubblicista, è stato direttore della rivista Il Carabiniere fino al 2014 e ha pubblicato numerosi libri, tra cui classici gialli e volumi su attualità e temi storici, con i quali ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti di critica.

L’evento sarà aperto al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima della sala: per partecipare sarà necessario far pervenire la propria prenotazione alla segreteria della Fondazione entro mercoledì 5 maggio 2022, tramite mail all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando il numero fisso 0571 546790 o il mobile 371 3590694. Nel rispetto delle normative vigenti, per partecipare sarà necessario indossare la mascherina FFP2. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sulla pagina Facebook “Fondazione CR San Miniato”.