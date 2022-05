Centenario Sidney Sonnino, il legame con Montespertoli: gli studenti intervistano il sindaco Mugnaini

Com’è noto, in questo 2022 si celebrano i 100 anni dalla scomparsa di Sidney Sonnino, esponente della Destra Storica, senatore del Regno nel collegio di San Casciano e Montespertoli, dove risiedeva nel Castello di famiglia all’ingresso del paese.

Il Comune di Montespertoli può oggi pubblicare l’intervista al sindaco Alessio Mugnaini degli alunni della classe Quinta a Scienze Applicate del prestigioso Convitto Nazionale Cicognini di Prato.

Sidney Costantino Sonnino era nato a Pisa l’11 marzo 1847. È morto a Roma il 23 novembre 1922. Risiedeva a Montespertoli nel castello al centro della tenuta di famiglia. Fu ministro delle finanze e ministro del tesoro del Regno d'Italia dal 1893 al 1896, riportò il bilancio dello Stato al pareggio. Fu tra i sostenitori nel Governo dell’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. La sintesi delle domande elaborate dagli alunni e le risposte del sindaco Alessio Mugnaini.

Vorremmo conoscere se nel corso del 2022 organizzate eventi nel vostro Comune per il centenario della scomparsa di Sidney Sonnino.

Stiamo lavorando con il Centro Studi Sonnino per essere presenti negli eventi del centenario. Speriamo di poter ospitare un convegno che darebbe grande lustro al paese.

Come Sindaco, quali sono le due idee riguardo le decisioni prese da Sidney Sonnino riguardanti l’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale?

È sempre difficile commentare scelte del passato sapendo poi come sono andate a finire le cose. Di Sonnino apprezzo molto la fermezza nel prendere le decisioni (a volte anche impopolari) e questo è un grande pregio.

Perché Sonnino ed il Governo italiano decisero di entrare in guerra contro l’Austria?

Credo che la decisione fu presa anche in base ai vari accordi in caso di vittoria. L’accordo con l’Intesa permetteva a Sonnino e all’Italia di tornare in possesso del Trentino Alto Adige e di parte del Friuli Venezia Giulia completando così il percorso dell’Unità d’Italia.

Vorremmo sapere se, nella sua opinione, entrare in guerra contro l’Austria fu una opzione giusta tra le possibili decisioni di Sonnino.

Per il mio modesto punto di vista credo sia stata la decisione giusta proprio nell’ottica di completare un percorso di unità nazionale iniziato con il Risorgimento. È stata una decisione che ha portato l’Italia, alla fine, a stare dalla parte di chi ha vinto e in una valutazione su un episodio del genere questo è importante.

Lei è d’accordo con quelle che erano le politiche di Sonnino?

Sonnino era un esponente della Destra storica e quindi non proprio in linea con il mio modo di pensare le politiche, posso però dire che alcune sue scelte soprattutto verso le grandi opere infrastrutturali e verso il risanamento dei bilanci pubblici mi trovano concorde. In sintesi apprezzo molto l’operato di Sonnino per il suo territorio meno quello per le politiche nazionali

Com’è vissuto oggi Sonnino?

La famiglia Sonnino cura molto la memoria di Sidney, nel Castello di Montespertoli è possibili visitare l’archivio con tutti i documenti della sua attività politica. E per il centenario si stanno organizzando iniziative dedicate a questa figura tra le quali convegni e visite all’archivio.

Le politiche di Sonnino hanno avuto effetti su Montespertoli?

Diciamo che le conseguenze dell’attività politica di Sonnino ci furono per tutto il suo collegio elettorale che era quello di Montespertoli e San Casciano. Si deve a Sonnino la tramvia del Chianti che si fermò però a San Casciano, si devono a Sonnino anche diversi interventi di

bonifica e di miglioramento dei terreni agricoli. Sonnino teneva molto al suo territorio e lo ha sempre sviluppato.

L’attività di Sonnino è considerata positiva all’unanimità?

Come tutte le personalità politiche non è visto positivamente da tutti, ci sono alcune vicende controverse che sono al centro del dibattito sulla sua figura e che spero saranno discusse nell’occasione del centenario. Posso dire che Sonnino godeva del rispetto di tutti i montespertolesi e tutti ancora pensano che abbia fatto del bene al territorio.

È stato ritrovato qualche scritto di Sidney Sonnino non ancora pubblicato?

Tutto il materiale è censito dal Centro Studi.

Fonte: Comune di Montespertoli