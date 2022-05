Con la droga alle terme libere, scoperti dalla finanza

La Guardia di Finanza di Siena ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto al traffico ed al consumo di sostanze stupefacenti in tutto il territorio della provincia senese.

Grazie all’eccezionale fiuto dei cani Dankan e Banda, nei pressi della zona termale di Petriolo, presso la stazione ferroviaria e presso il capolinea dei bus in Piazza Gramsci, nove soggetti, di cui due minorenni, sono stati trovati in possesso, complessivamente, di circa 70 grammi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, hashish e marijuana, oltre che materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Per quanto sopra, 2 soggetti sono stati denunciati, gli altri 7 sono stati segnalati alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR309/1990 per le previste sanzioni amministrative per l’uso personale. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e trasmessa alla USL per le analisi di rito.