Contagi 2 maggio 2022, dati in estremo ribasso

I nuovi casi positivi sono 730 su 4.823 test di cui 1.429 tamponi molecolari e 3.394 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,14% (67,5% sulle prime diagnosi).

Come per i lunedì dopo la Pasqua e dopo il 25 aprile, anche in questa occasione troviamo valori estremamente bassi. Si attende una ripresa dei test e dei contagi già nella giornata di domani.

Il bollettino è fornito come da consuetudine dal presidente Eugenio Giani.

Contagi 2 maggio 2022 - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO