Dama inglese, il livornese Bernini campione del mondo

Il titolo mondiale di dama inglese torna a Livorno. La dama inglese, o americana, è una disciplina giocata soprattutto nei paesi anglosassoni, in particolare in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, ma anche in Sudafrica, Canada, Australia, Olanda e in alcuni paesi dell’Est europeo e in Asia. Fino al 2013 nessun italiano era stato campione del mondo di questa specialità. In quell’anno il livornese Michele Borghetti, dopo che per oltre un secolo e mezzo la questione era stata appannaggio quasi esclusivo dei damisti nordamericani e russi, si aggiudicò il titolo iridato sconfiggendo lo statunitense di origini russe Alexander Moiseyev in un memorabile match che si svolse a Livorno. Borghetti aveva poi ceduto il titolo a un altro italiano, il foggiano Sergio Scarpetta. Il quale è stato in seguito sconfitto dal sudafricano Lubabalo Kondlo. Adesso, però, un altro livornese, Matteo Bernini, si è aggiudicato quel titolo a Tulsa in Oklahoma, Stati Uniti, superando proprio il sudafricano Kondlo.

“E’ una grande soddisfazione per Bernini, per la federazione damistica italiana, ma anche per la Toscana e per tutti gli amanti dei giochi della mente”, afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel commentare la notizia della vittoria iridata del giovane livornese Bernini. “Quello della dama è un gioco che richiede grande attenzione e strategia, abilità non comuni, per cui constatare che l’Italia e la Toscana si pongono ancora una volta all’avanguardia a livello mondiale in questa disciplina è qualcosa che ci riempie di soddisfazione e di orgoglio”.

Bernini aveva acquisito il diritto a sfidare Kondlo dopo essersi aggiudicato nel 2019 il challenger internazionale degli sfidanti. Ma, causa covid-19, ha dovuto aspettare due anni per sostenere la finale mondiale. In Oklahoma, durante la sfida a Kondlo, è stato seguito in qualità di coach proprio da Borghetti. Entrambi si sono formati ed appartengono al circolo damistico Piccioli di Livorno, il più glorioso d’Italia.