Empoli, Certaldo e Vinci ottengono 17 milioni di euro per la rigenerazione urbana

Il sindaco Dario Nardella, la vice sindaco della Metrocittà Brenda Barnini e la consigliera delegata alla Pianificazione territoriale Monica Marini, con Primi Cittadini della Città Metropolitana di Firenze, hanno presentato questa mattina in Palazzo Medici Riccardi i progetti di rigenerazione urbana finanziati dal Piano di Ripresa e Resilienza sul territorio.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha assegnato alla Metrocittà risorse pari a 157 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana suddivisi in due strategie di intervento: 'Sport e Benessere' (7 interventi) e 'Cultura e Inclusione sociale' (11).

I fondi Pnrr sono integrati per alcuni progetti da risorse proprie degli enti e da altri piani di finanziamento. La Metrocittà ha aperto pagine tematiche per l'illustrazione di tutti i progetti, che sono raggiungibili da lunedì 2 maggio 2022 a questo link.

Sport e Benessere

1.1 Firenze, Riqualificazione Stadio Artemio Franchi, € 152.000.000,00

1.2 Sesto Fiorentino, Nuova Piscina Comunale a Rimaggio, € 7.750.000,00

1.3 Figline Incisa Valdarno, Piscina comunale e aree verdi, € 4.600.000,00

1.4 Dicomano, Area impianti sportivi comunali, € 3.631.745,00

1.5 Greve in Chianti, Impianti sportivi € 2.200.000,00,

1.6 Borgo San Lorenzo, Impianti sportivi e Piscine via Caiani, € 2.600.000,00

1.7 Vicchio, Sport e benessere € 1.600.000,00

Totale: 174.381.745,00 euro

Cultura e Inclusione sociale

2.1 Città Metropolitana di Firenze, Bagno a Ripoli, Figline e Incisa, 'Mondeggi, rigenerazione territoriale della tenuta' € 52.527.155,00

2.2 Scandicci, Quartiere di San Giusto, via Neruda, € 5.000.000,00

2.3 Campi Bisenzio, Parco e Villa Rucellai, € 7.200.000,00

2.4 Lastra a Signa, Complesso ex Spedale Sant’Antonio, € 4.289.808,45

2.5 Signa, Cittadini nel Centro, € 2.031.745,00

2.6 Empoli, Piazza Guido Guerra, Nuovo Teatro comunale, € 9.000.000,00

2.7 Certaldo, Centro urbano di Certaldo, € 4.400.000,00

2.8 Vinci, Immaginari futuri, € 3.400.000,00

2.9 Londa, Chalet del Lago € 1.586.000,00

2.10 Impruneta, Sedi rionali, € 2.150.000,00

2.11 San Casciano, Ex Officine Grafiche Stianti, € 4.300.000,00

Totale: 95.884.708,45 euro

Fonte: Città Metropolitana di Firenze