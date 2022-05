Empolissima triplica nel 2022, meno banchi ma più qualità

La pandemia ha portato a ripensare anche gli eventi storici come Empolissima, manifestazione ventennale che si rinnova per il 2022. Domenica 8 maggio tornerà il commercio ambulante di qualità e avrà delle particolarità: vedrà il numero di banchi ridotto a 85 ma con maggiore spazio tra esercenti anche per poter esporre al completo la merce. In più Empolissima sarà il primo di 3 appuntamenti, raddoppiando tra autunno e inverno con eventi di ottobre e, novità appunto, novembre.

Il lavoro è stato fatto da Anva Confesercenti e Confesercenti locale, con la presentazione oggi a cura di Gianluca D'Alessio ed Eros Condelli per quest'ultima associazione di categoria e Luca Taddeini per Anva provinciale, oltre all'assessore per le attività produttive Antonio Ponzo Pellegrini.

“Dobbiamo abbandonare il paradigma del più siamo meglio è, – dichiara Luca Taddeini, presidente ANVA Confesercenti Firenze – che è un concetto, ormai, superato. Le nuove fiere per essere funzionali devono garantire un’offerta merceologica completa, rimanendo fruibili e con spazi adeguati. Con il lavoro di restyling di Empolissima speriamo di aver fatto centro”.

“Empolissima si fa in tre: – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli - maggio, ottobre e novembre sono mesi importanti per le nostre attività ed iniziative come questa non possono che portare benefici al centro storico. Alcuni cambiamenti erano necessari. La nuova dislocazione dei banchi, più raccolta intorno al centro storico, credo porterà benefici sia al commercio in sede fissa che a quello su area pubblica”.

Quella di domenica 8 maggio 2022 sarà un’Empolissima tutta nuova: format innovativo, spazi ridisegnati e attenta selezione degli operatori. Il tradizionale mercato in centro si adegua ai tempi cercando di anticipare le nuove tendenze in fatto di manifestazioni su area pubblica.

Il perimetro di Empolissima di maggio sarà da via Roma a piazza Guido Guerra (esclusa), passando da piazza della Vittoria, via Pievano Rolando, via Salvagnoli e via Tinto da Battifolle. Banchi aperti dalle 8 alle 20, con apertura straordinaria dei negozi del centro storico.

In concomitanza, Empolissima si affiancherà al Leggenda Festival per un connubio tra eventi per bambini e per le loro famiglie. Bar e ristoranti effettueranno il doppio servizio a pranzo e cena.